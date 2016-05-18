Москва, 18 мая, 2016, 04:11 — ИА Регнум. Неизвестные на автомобиле Mercedes-Benz в ночь на 18 мая совершили наезд на сотрудника полиции в Москве и скрылись. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД России.

carwallpapers.ru Mercedes-Benz

Как уточняется, инцидент произошёл на улице Академика Анохина возле дома 2к1. Потерпевший сотрудник полиции был госпитализирован. В городе введён план «Перехват».

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что по указанному адресу полицейские пытались задержать преступников, которые снимали колеса с автомобиля.