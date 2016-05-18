Владивосток, 18 мая, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Японские компании готовы активно участвовать в инвестиционных проектах на российском Дальнем Востоке, заявил полпред президента Юрий Трутнев. Иностранцев интересуют деревообработка, сельское хозяйство, строительство, добыча угля, передает корреспондент ИА REGNUM.

dp.media Порт Владивосток

Напомним, в эти дни в Токио проходят переговоры российской делегации во главе с вице-премьером Юрием Трутневым с представителями японского бизнеса. И уже подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

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По информации пресс-службы Минвостокразвития, в ходе переговоров стороны обсудили ход реализации на территории Дальнего Востока инвестиционных проектов с японским участием, а также новые проекты, предлагаемые к реализации.

«Японские компании хотят с нами работать, мы также готовы развивать сотрудничество, — отметил журналистам Трутнев. — Законодательная база и новые инструменты развития, которая сформированы для Дальнего Востока, их устраивают. Есть некоторые частные вопросы, которые необходимо решать».

«Реконструкция хабаровского аэропорта в рамках ТОР «Хабаровск» — один из масштабных проектов. О своем желании выступить резидентом ТОР заявила японская корпорация «Sojitz». Проектом предусматривается строительство нового пассажирского терминала, трехзвездочной гостиницы, торгово-развлекательного и выставочного комплексов, нового грузового терминала и транспортно-логистического комплекса», — пояснили в ведомстве.

По итогам переговоров с компанией «Sojitz» полпред поручил создать специальную рабочую группу, которая рассмотрит варианты участия в проекте японской стороны. В состав группы войдут представители Минвостокразвития, японские и российские инвесторы.

Кроме того, обсудили проекты в области деревопереработки, производства сельхозпродукции, а также были представлены проекты компании «Колмар» по добыче и поставке угля, добываемого в южных районах Якутии, в Японию.

Заинтересованность японского бизнеса в участии в проектах на российском Дальнем Востоке подтвердил Председатель совета директоров Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), президент Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма.