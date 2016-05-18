Франкфорт, США, 18 мая, 2016, 03:51 — ИА Регнум. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует на праймериз Демократической партии в штате Кентукки, с незначительным отрывом опережая экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, передаёт телеканал CNN.

democraticunderground.com Берни Сандерс — сенатор от штата Вермонт

После подсчёта 20% голосов Берни Сандер набирает 47,8%, Хиллари Клинтон — 44,7%.

На праймериз демократов в Кентукки разыгрываются голоса 55 делегатов предстоящего в июле съезда, на котором должен быть выбран единый кандидат от партии для выдвижения на выборах президента.

На сегодняшний день у Хиллари Клинтон имеются 2240 из 2383 голосов необходимых для выдвижения, у Берни Сандерса — 1473 голосов.

Напомним, у республиканцев первичные выборы в Кентукки состоялись в марте. Победу на них одержал миллиардер Дональд Трамп, который на сегодняшний день остался единственным претендентом на президентский пост от Республиканской партии, так как все его оппоненты приняли решение о выходе из предвыборной гонки.