Москва, 18 мая, 2016, 03:30 — ИА Регнум. В Москве подтверждён третий случай заболевания вирусом Зика на территории России. Об этом 17 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

.pichost.me Доминиканская Республика

Третий пациент, у которого был подтверждён данный диагноз, как и двое других заболевших, вернулся из поездки в Доминиканскую Республику.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения вирусом Зика в России был зафиксирован в феврале этого года в Москве — к врачам обратилась женщина, вернувшая с отдыха в Доминиканской Республике. Впоследствии пациентку удалось вылечить. Второй случай был зафиксирован в Ярославле в марте.

Отметим, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риска распространение лихорадки Зика в России нет ввиду климатических условий.