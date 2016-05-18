Петропавловск-Камчатский, 18 мая, 2016, 03:22 — ИА Регнум. На повышение доступности ипотечных кредитов для жителей Камчатки из бюджета региона в этом году направят 130 млн рублей, заявил губернатор Владимир Илюхин после заседания Госсовета, которое провел в Кремле Владимир Путин, поручивший найти возможность для снижения ставки по ипотеке, передает корреспондент ИА REGNUM.

milc.biz Петропавловск-Камчатский

По словам главы территории, из бюджета Камчатки отдельным категориям граждан выделяются суммы на компенсацию, например, первого взноса. «Кроме того, предусмотрены механизмы социальных выплат для уплаты первоначального взноса для молодых семей, для работников бюджетной сферы, для молодых учителей. Безусловно, эти меры помогают людям улучшить свои жилищные условия за счет ипотечных кредитов, сделать покупку жилья более доступной», — отметил Владимир Илюхин.

При этом он считает, что ипотека должна стать доступной для всех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. А это, в свою очередь, даст толчок развитию жилищного строительства в крае. «Сегодня, когда экономическая ситуация в стране непростая и реальные доходы людей падают, снижение ипотечной ставки по кредиту станет действенной мерой. Уверен, что это позволит увеличить спрос на жилье и главное, улучшить условия жизни для многих камцатцев», — отметил губернатор.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Минстрое региона, в прошлом году финансовая поддержка была оказана многодетным семьям, которые решили приобрести жилье, оформив ипотечный кредит. Условием получения социальной выплаты для погашения первого кредитного взноса является низкая обеспеченность жильем — менее 18 квадратных метров площади жилого помещения на каждого члена семьи.

«За девять месяцев 2015 года свидетельства о праве на получение социальной выплаты получили 10 многодетных семей. За счет краевого бюджета им оплачивают 20% от стоимости жилья с учетом состава семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Камчатском крае. Общая сумма средств, выделенных из краевого бюджета этим семьям, составила более 7,2 миллиона рублей», — отметили в Минстрое.

При этом ранее сообщалось, что до конца 2016 года в районах Камчатки будет завершено строительство 14 многоквартирных жилых домов. Общая площадь жилья, планируемого к вводу, превышает 16,5 тысячи квадратных метров. После сдачи домов в новые благоустроенные квартиры переедут более 240 камчатских семей. Новоселье справят в селах Тигиль, Седанка, Каменское, Никольское, Тымлат, посёлках Козыревск, Усть-Камчатск, Усть-Большерецк, Паратунка.