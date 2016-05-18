Москва, 18 мая, 2016, 03:08 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал восемь сообществ, пропагандирующих суицид, в социальной сети «ВКонтакте» после публикаций в СМИ о «группах смерти», сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Роскомнадзор поступила информация о 11 приватных группах, пропагандирующих суицид. В настоящий момент восемь страниц заблокировано, а три находятся на анализе в Роспотребнадзоре. По последним сведениям, запрещённая информация на них была удалена администраторами самостоятельно», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что «пользователями и журналистами были идентифицированы администраторы нескольких крупных сообществ, которые намеренно подталкивали подписчиков к суицидальному поведению».

Как сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, материалы по данным сообществам (идентификационные данные и скриншоты) были переданы в управление «К» МВД России. «Уверен, что совместная работа пользователей, администрации соцсетей, Роскомнадзора и компетентных органов даст положительный результат. Такие люди должны быть выявлены и наказаны», — отметил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили о приватных сообществах «ВКонтакте», администраторы которых предлагали подписчикам пройти «квест», финалом которого является суицид. При этом к участникам сообществ, основной аудиторией которых оказались школьники, применялись различные приёмы психологического воздействия. За последние полгода стало известно о 130 самоубийствах подростков, которые состояли в подобных группах.