Самолёты РФ сбросили 38,5 тонн гумпомощи в осаждённый ИГ город Дейр эз-Зор
Москва, 18 мая, 2016, 02:26 — ИА Регнум. Российскими самолётами 17 мая было доставлено 38,5 тонн гуманитарной помощи в осаждённый террористической группировкой «Исламское государство» сирийский город Дейр эз-Зор. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В осажденный террористами ИГИЛ город Дейр эз-Зор двумя российскими транспортными самолётами на парашютах десантировано 38,5 тонн гуманитарного груза, основу которого составили продуктовые наборы и крупы», — говорится в бюллетене.
Кроме этого, за минувшие сутки в населённый пункт Акраба в провинции Алеппо доставлена одна тонна гуманитарной помощи. Оказана врачебная помощь 32 местным жителям, включая 14 детей.
Сообщается, что в настоящее время продолжается формирование гуманитарных конвоев для помощи жителям других населённых пунктов Сирии.