Москва, 18 мая, 2016, 02:26 — ИА Регнум. Российскими самолётами 17 мая было доставлено 38,5 тонн гуманитарной помощи в осаждённый террористической группировкой «Исламское государство» сирийский город Дейр эз-Зор. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Сбрасывание гуманитарной помощи на сирийский город Дейр эз-Зор

«В осажденный террористами ИГИЛ город Дейр эз-Зор двумя российскими транспортными самолётами на парашютах десантировано 38,5 тонн гуманитарного груза, основу которого составили продуктовые наборы и крупы», — говорится в бюллетене.

Кроме этого, за минувшие сутки в населённый пункт Акраба в провинции Алеппо доставлена одна тонна гуманитарной помощи. Оказана врачебная помощь 32 местным жителям, включая 14 детей.

Сообщается, что в настоящее время продолжается формирование гуманитарных конвоев для помощи жителям других населённых пунктов Сирии.