Вашингтон, 18 мая, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама, вероятнее всего, наложит вето на законопроект, позволяющий американским гражданам подавать в суд на правительство Саудовской Аравии по делу о терактах 11 сентября 2001 года. Как заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, «трудно представить, что президент подпишет этот документ», передает агентство Reuters.

Ликвидация последствий терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который позволяет пострадавшим при терактах в Нью-Йорке и их родственникам подавать иски к правительству Саудовской Аравии в связи с тем, что правоохранительные органы США считают саудитов причастными к организации террористических атак.

Данный законопроект вызвал сильные трения между США и Саудовской Аравией. Эр-Рияд отрицает свои причастность к террористическим атакам 11 сентября 2001 года. Саудиты грозятся распродать все свои активы в США на сумму $750 млрд, если документ будет принят.