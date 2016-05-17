Барак Обама наложит вето на законопроект об исках против Саудовской Аравии
Вашингтон, 18 мая, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама, вероятнее всего, наложит вето на законопроект, позволяющий американским гражданам подавать в суд на правительство Саудовской Аравии по делу о терактах 11 сентября 2001 года. Как заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, «трудно представить, что президент подпишет этот документ», передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который позволяет пострадавшим при терактах в Нью-Йорке и их родственникам подавать иски к правительству Саудовской Аравии в связи с тем, что правоохранительные органы США считают саудитов причастными к организации террористических атак.
Данный законопроект вызвал сильные трения между США и Саудовской Аравией. Эр-Рияд отрицает свои причастность к террористическим атакам 11 сентября 2001 года. Саудиты грозятся распродать все свои активы в США на сумму $750 млрд, если документ будет принят.