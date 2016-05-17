Москва, 18 мая, 2016, 01:06 — ИА Регнум. Решение о размещении системы ПРО США в Румынии и Польше было принято ещё в 2011 году. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ).

Кукрыниксы. «Стратеги бредят в штабе НАТО, как в ставке Гитлера когда-то». 1974

«Думаете, решение по Польше и Румынии было принято сейчас? Оно было принято американцами в 2011 году. В этом смысле то, что будет создано в Польше, крайне опасно», — сказал Калашников в эфире «Первого канала».

Он напомнил, что аналогичные процессы начались и в Азии: «Нас толкают не к гонке — нас толкают к созданию тяжёлых ракет. Нас толкают к истощению».

Напомним, 12 мая президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о том, что система противоракетной обороны НАТО «повысит безопасность и Румынии, и Европы».

«Это очень важный день для нас. Это день, когда будет запущена база Девеселу. Я также хочу выразить радость, что сегодня мы встретились и сможем подробно обсудить наши совместные проекты, в частности, Варшавский саммит НАТО. Я убежден, что мы найдем точки соприкосновения», — сказал румынский президент.