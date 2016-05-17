«НАТО сохраняет смысл только при внешней угрозе в лице России»
Москва, 18 мая, 2016, 01:01 — ИА Регнум. С помощью системы ПРО США Румыния оказывается на передовой, и это должны понимать все страны. Об этом 18 мая заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
«Румынские противоракеты действительно не угрожают РФ. Когда такая система развернётся в Польше — угроза возникнет. В нынешнем виде румынские противоракеты легко заменяются на ракеты средней и меньшей дальности. Напомню, что по договору 1987 года они сохраняются в море и на складах. Я знаю, что такая возможность существует, и она должна просчитываться военными. Румыния оказывается на передовой, и это должны понимать везде», — сказал Косачёв в эфире «Первого канала».
По его словам, то, что делают американцы, является «выносом их оборонительных систем на периферию»: «Они защищают себя и будут делать это любыми средствами. Сказки о потенциальной угрозе РФ рассказываются, поскольку в противном случае смысл НАТО теряется. НАТО сохраняет смысл только при внешней угрозе, и эта угроза выстраивается в лице РФ».
Напомним, что ранее заместитель министра обороны США Роберт Уорк выразил обеспокоенность заявлением президента России Владимира Путина о том, что РФ будет купировать появляющиеся для безопасности страны угрозы. Как заявил Уорк, такие высказывания делают сложные международные отношения еще сложнее.