Москва, 18 мая, 2016, 01:01 — ИА Регнум. С помощью системы ПРО США Румыния оказывается на передовой, и это должны понимать все страны. Об этом 18 мая заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

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«Румынские противоракеты действительно не угрожают РФ. Когда такая система развернётся в Польше — угроза возникнет. В нынешнем виде румынские противоракеты легко заменяются на ракеты средней и меньшей дальности. Напомню, что по договору 1987 года они сохраняются в море и на складах. Я знаю, что такая возможность существует, и она должна просчитываться военными. Румыния оказывается на передовой, и это должны понимать везде», — сказал Косачёв в эфире «Первого канала».

По его словам, то, что делают американцы, является «выносом их оборонительных систем на периферию»: «Они защищают себя и будут делать это любыми средствами. Сказки о потенциальной угрозе РФ рассказываются, поскольку в противном случае смысл НАТО теряется. НАТО сохраняет смысл только при внешней угрозе, и эта угроза выстраивается в лице РФ».

Напомним, что ранее заместитель министра обороны США Роберт Уорк выразил обеспокоенность заявлением президента России Владимира Путина о том, что РФ будет купировать появляющиеся для безопасности страны угрозы. Как заявил Уорк, такие высказывания делают сложные международные отношения еще сложнее.