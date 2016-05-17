Москва, 18 мая, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Продвижение системы ПРО США выгодно производителям оружия. Об этом 18 мая заявила депутат Европейского парламента, сопредседатель Русского союза Латвии Татьяна Жданок.

Советский плакат. 1948

«Это — демонстративная дразнилка против РФ. Есть два варианта, кому это выгодно. На поверхности — выгодно тем, кто производит оружие. Его размещение в максимальном числе выгодно», — сказала Жданок в эфире «Первого канала».

Вместе с тем, по её словам, есть и геополитическая подоплёка: «НАТО должно заявить, что оно готово к нападению».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги в связи с развёртыванием системы ПРО США в Румынии.

По словам Захаровой, то, что США создают системы противоракетных установок в Европе, не предательство, так как оно может последовать лишь от близких людей. Это шулерство, отметила представитель МИД РФ, потому что американская сторона заявляет о том, что эта система ПРО будет направлена только против Ирана, но не против России. Помимо этого, спикер обратила внимание на то, что со стороны западных партнеров уже были подлые шаги, неприятие российской позиции и нарушение договоренностей.

Захарова напомнила, что несколько лет назад на масштабной международной конференции российская сторона наглядно объяснила, к чему приведет одностороннее развертывание системы ПРО и какие плюсы будет иметь совместная система с НАТО, Россией и США.

«Мы сделали все», — заявила представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что Россия сделала все возможное с точки зрения дипломатии и с точки зрения конкретных предложений, поэтому РФ не в чем себя винить.

«Учитывая, как складывается эта ситуация сегодня, конечно, мы оставляем за собой право на ответный шаг», — подытожила Мария Захарова.