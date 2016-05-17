Вашингтон, 18 мая, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Минюст США инициировал уголовное расследование в связи с заявлениями об использовании допинга российскими спортсменами. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к министерству.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и орден Феникса». реж Дэвид Йэтс. . 2007 Гарри Поттер и орден Феникса

По информации издания, в рамках дела следователями будет изучена деятельность чиновников, спортсменов, тренеров, антидопинговых организаций и всех, кто «может получать незаконную выгоду от использования допинга».

Отмечается, что речь идёт о федеральном деле, что позволяет выдвинуть официальные обвинения против иностранцев, не проживающих в США, в том числе граждан России, если будет обнаружена хоть какая-то их связь со страной, например, пользование услугами американского банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле одобрили намерение Минспорта России подать судебные иски к западным СМИ, которые распространяют неподтверждённую информацию об использовании допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014 в Сочи. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, 12 мая The New York Times опубликовала статью с высказываниями бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По его утверждению, 66 российских спортсменов были участниками «допинговой программы», которая якобы была запущена перед Олимпиадой в Сочи, чтобы обеспечить победу России.

После этого замминистра спорта Юрий Нагорныхсообщил, что на данный момент и со стороны министерства, и со стороны спортсменов прорабатываются все юридические аспекты, связанные с данной публикацией, вплоть до суда.