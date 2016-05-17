Приштина, Сербия, 18 мая, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Первый в истории гей-парад состоялся 17 мая в отделившемся от Сербии крае Косово. Колонна из нескольких сотен человек с радужными флагами и транспарантами под охраной полиции прошла шествием по центру Приштины, передаёт сербское агентство Blic.

Радужный поцелуй

Во главе Колонны шли президент Косово Хашим Тачи, а также послы США и Великобритании. Три неправительственные организации, выступившие инициаторами акции, обратились к албанскому и мусульманскому большинству населения в крае с призывом «искоренить гомофобию и уважать права ЛГБТ-меньшинств». Между тем, Хашим Тачи заявил журналистам, что в Косово «каждый гражданин, независимо от этнической принадлежности и пола, пользуется одними и теми же правами».

Сообщается, что безопасность во время шествия обеспечивали более сотни сотрудников полиции. При этом о мероприятии предварительного нигде не сообщалось во избежание возможных инцидентов.