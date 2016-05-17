София, 18 мая, 2016, 00:10 — ИА Регнум. В болгарском городе Пазарджике уже через несколько дней после вступления в силу запрета на ношение паранджи выписан первый штраф за несоблюдение новых правил, передаёт агентство БГНЕС.

The home of Fixers on Flickr Женщина в никабе

Сообщается, что женщина в никабе была остановлена полицией в цыганском квартале города. В ходе проверки у неё не обнаружилось при себе никаких документов, в связи с чем женщину доставили в полицейское управление.

В отношении 30-летней жительницы Пазарджика было составлено сразу два акта — о нарушении общественного порядка и отсутствие личных документов. Теперь женщине придётся выплатить штраф. В соответствии с местным законодательством штраф за ношение никаба составляет 300 левов (более 150 евро), за отсутствие документов — 50 левов (25 евро).

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на ношение паранджи в общественных местах был введён в Пазарджике в конце апреля постановлением местных властей. Следом аналогичный запрет ввели власти Старой Загоры и Сливена. Муниципальный совет Пловдива 17 мая принял решение не вводить подобный запрет. До конца месяца вопрос о введении запрета рассмотрят также муниципальные советы Софии и Бургаса.

Тем временем, комиссия по региональной политике Народного собрания Болгарии на прошлой неделе одобрила в первом чтении законопроект о запрете на ношение паранджи на всей территории страны. Документ предусматривает, что ограничения будут действовать во всех общественных местах за исключением мест для молитвы.

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