Лондон, 18 мая, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Истребители британских королевских ВВС вновь сопровождали российские военные самолеты в международном воздушном пространстве недалеко от Эстонии. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-служба министерства обороны США.

rusarmy.com СУ-27 над Балтикой

Сообщается, что истребители королевских ВВС поднялись в воздух для контроля за пятью самолетами в международном воздушном пространстве у северных и западных границ Эстонии.

Британские истребители заметили два российских Су-27 и один Ил-20 к северу от Эстонии и ещё два Су-27 к западу от Эстонии.

Военное ведомство Великобритании утверждает, что российские военные самолеты не передавали идентификационных сигналов и не входили в контакт с диспетчерскими центрами.

Это уже далеко не первое сопровождение британскими ВВС российских военных самолетов в воздушном пространстве над Балтийским морем. Военное ведомство Её Величества преподносит эти инциденты как агрессивные действия России, хотя они таковыми и не являются.

Минобороны РФ не раз подчеркивало, что российские военные самолеты летают над Балтийским морем, соблюдая нормы международного права.