Бремен, Германия, 17 мая, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Вердерский «Бремен» будет и в следующем сезоне играть с нападающим Клаудио Писарро, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на Bild.

taringa.net Клаудио Писарро — футболист

Три дня спустя после сохранения места бременцами в высшем дивизионе Германии — Бундеслиге 37-летний перуанец решил продлить контракт на следующий сезон.

«Я чувствую себя очень хорошо и рад, что могу сыграть еще один сезон за этот особенный клуб», — заявил Писарро.

В последнем сезоне с 14-ю голами он стал самым результативным игроком своей команды и сыграл важную роль в его «спасении». Сезон 2016/2017 станет уже восьмым для ганзеатов.