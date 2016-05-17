Вашингтон, 17 мая, 2016, 23:38 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер в очередной раз назвал Российскую Федерацию одной из главных угроз для Соединенных Штатов. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает телеканал RT.

The U.S. Army Барак Обама во время визита в Пентагон

Глава Пентагона заявил, что перед США есть пять крупных, непосредственных и развивающихся вызовов. «Прежде всего, мы противодействуем перспективе агрессии со стороны России, особенно в Европе», — подчеркнул Картер.

Вторая угроза — это Китай. Картер подчеркнул, что сам по себе подъем Поднебесной на мировой арене — это явление нормальное. Но некоторые действия КНР вызывают серьёзную обеспокоенность, прежде всего действия в регионе Южно-Китайского моря.

На третье место в списке самых главных угроз для США по версии Картера попала КНДР. Ядерные амбиции этой страны и продолжающиеся провокации ставят перед США задачу усиления сил сдерживания и обороны.

«В-четвёртых, мы сдерживаем иранскую агрессию и пагубное влияние в районе Персидского залива», — заявил Картер.

Пятым вызовом для США военный министр назвал «противодействие терроризму, в том числе со стороны «Исламского государства».