Вена, 17 мая, 2016, 23:38 — ИА Регнум. 17 мая мировые державы попытались возродить шаткое перемирие в Сирии, передает ABC News. Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров совместно провели заседание Международной группы поддержки Сирии (МГПС) в Вене.

Ed Brambley До войны. 2009

«Те, кто участвует в этом конфликте с конкурирующими повестками должны быть готовы отдать предпочтение миру», — заявил Керри после встречи.

МГПС договорились работать над «трансформацией военных действий в полноценный режим прекращения огня» и для этой цели увеличить давление на стороны конфликта.

Достигнута договоренность о возобновлении и начале доставки гуманитарной помощи в более чем десяток изолированных от внешнего мира сирийских регионов, включая: Дарайя, Дума, Ярмук, Замалка, Хараста и Мадая. Срок для доставки помощи истекает 1 июня.

«Если ООН отказано в гуманитарном доступе к любому из этих районов, МГПС призывает Всемирную продовольственную программу немедленно осуществить программу воздушных мостов и сбрасывания с самолета для всех тех областях, которые нуждаются», — сказал Керри. «МГПС обязуется поддерживать такую программу, а также призывает все стороны обеспечить безопасность для этой программы», — добавил дипломат.

Керри пообещал, что группа будет активизировать усилия для прекращения бомбардировок районов Сирии с большим числом гражданского населения. Он отметил, что Россия будет работать с сирийскими властями для остановки правительственных операций в преимущественно гражданских районах. Госсекретарь США подчеркнул, что сирийский конфликт затягивается слишком долго, а ставки в нем крайне высоки.

«Никто из нас, никто не может быть со стороны удовлетворен ситуацией в Сирии», — заметил Керри. «Это очень тревожно, и мы все обеспокоены уровнем насилия, вспыхнувших в последние дни», — добавил он.

МГПС установила 1 августа крайним сроком для формирования переходного и светского правительства в Сирии. Последнее должна в течение 18 месяцев провести выборы. Однако, по словам Керри, «августовская дата — целевая», а не жесткий крайний срок.