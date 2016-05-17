Великие Луки, Псковская область, 17 мая, 2016, 23:35 — ИА Регнум. В городе Великие Луки Псковской области сегодня, 17 мая, простились с депутатом Псковского областного собрания Николаем Егоровым, умершим после непродолжительной болезни 15 мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента, траурная панихида, на которой присутствовали родные, близкие, друзья Николая Егорова прошла в церкви Казанской иконы Божией Матери Великих Лук.

informpskov.ru Николаей Егоров — депутат Псковского областного собрания

На кладбище «Мордовичи» друзья и коллеги провели траурный митинг.

В церемонии прощания приняли участие председатель областного собрания Александр Котов, депутаты-великолучане Александр Василевский, Всеволод Козловский, однопартийцы Наталья Тудакова и Евгений Самуйлов, уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв. «Мы запомним его как доброго и порядочного человека, надёжного коллегу. Николай Егоров добросовестно относился к своим депутатским обязанностям, очень чутко реагировал на просьбы людей, своих избирателей, корректно относился к депутатам, был настоящим, отзывчивым товарищем», — сказал Александр Котов.

Николай Егоров был депутатом Псковского областного собрания с 4 декабря 2011 года. Он был избран по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». 7 мая он отметил 65-летие.