Каракас, 17 мая, 2016, 23:30 — ИА Регнум. В Венесуэле нарастает внутриполитическая напряженность. Ряд аналитиков полагает, что страна не только находится в состоянии экономического коллапса, но и на пороге гражданского противостояния.

presidencia.gob.ve Парад в честь 77-ой годовщины создания Боливарианской национальной гвардии. Каракас, Венесуэла

Сегодня лидер оппозиции Энрике Каприлес призвал Вооруженные силы Венесуэлы сделать выбор: либо Конституция страны, либо Николас Мадуро. «Я говорю вооруженным силам: час истины пробил», подчеркнул Энрике Каприлес, комментирует AFP.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что проводится крупная международная компания по дестабилизации обстановки в стране и возможна вражеская интервенция. Эпицентрами этой компании, по мнению Николаса Мадуро, являются Испания, Колумбия и США, сообщает TeleSUR. Кроме этого, Николас Мадуро заявил, что сегодня воздушное пространство Венесуэлы было нарушено американским военным самолетом-разведчиком.