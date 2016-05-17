Гавана, 17 мая, 2016, 23:17 — ИА Регнум. В Гаване проходит очередное заседание комиссии Куба-США. Глава отдела по делам США кубинского МИДа Хосефина Видаль заявила, что две страны наметили «весьма амбициозный» план дальнейшей нормализации отношений на последние месяцы президентства Барака Обамы. Как отметилм Видаль после встречи с представителями руководства США в Гаване, стороны планируют развивать сотрудничество в области правоохранительной системы, медицины и сельского хозяйства, сообщает «Голос Америки».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

В то же время, кубинские власти уверены, что для нормализации отношений между двумя странами Вашингтон должен снять экономическую, торговую и финансовую блокаду против этой карибской страны, поддерживаемую в течении более полувека, и возвратить незаконно занятую территорию в Гуантанамо. Куба также требуют прекращения враждебной политики против суверенитета страны, иммиграционного льготного режима для граждан острова, прибывающих в США, и незаконное телевизионную трансляцию антикубинских программ, комментирует Prensa Latina.