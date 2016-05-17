Саранск, 17 мая, 2016, 23:13 — ИА Регнум. В Мордовии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска. Учреждение осуществляет функции муниципального заказчика при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог на территории города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что Дирекция по результатам электронных аукционов заключила более 20 контрактов на ремонт дорог и тротуаров с ООО «Строительная компания «Трансмагистраль». При этом в 2014 году указанная компания без уважительных причин не выполнила своевременно работы по 15 муниципальным контрактам. В свою очередь Дирекция не приняла меры по взысканию штрафов, неустойки и пеней в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок».

Кроме того, в пяти случаях при заключении контрактов были подписаны дополнительные соглашения, согласно которым сроки проведения ремонтных работ продлялись, что привело к невозможности взыскания с компании более 86 млн рублей неустойки, штрафов и пеней. Отмечается, что «должностные лица учреждения совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.