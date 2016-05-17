Москва, 17 мая, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Российская хоккейная сборная победила шведов в матче группового этапа чемпионата мира. Игра состоялась сегодня, 17 мая, в Москве.

fhr.ru Игроки сборной России по хоккею

Это заключительный матч группового этапа для российской сборной. Шведов удалось победить со счетом 4:1.

Счет на 15-й минуте открыл Евгений Дадонов. На 18-й минуте Артемий Панарин забил уже вторую шайбу в шведские ворота.

Во втором периоде шведы не смогли организовать эффективную контратаку, а российские хоккеисты забили ещё две шайбы. Отличились Павел Дацюк и Роман Любимов.

В третьей двадцатиминутке шведы смогли немного «смочить» счет и забить одну шайбу. Отличился Маттиас Экхольм.

Таким образом сборная России набрала 18 очков в семи матчах группового этапа и заняла второе место в группе А.

Впереди у российской сборной четвертьфинальная игра против сборной Германии, которая состоится 19 мая в Москве.

Остальные четвертьфинальные пары составили: Чехия-США, Канада-Швеция и Дания-Финляндия.