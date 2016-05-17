Дамаск, 17 мая, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Активисты «сирийской оппозиции» и правительство Сирии обменяли пленных и убитых военных за четой города Алеппо, передает ABC News.

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Расположенная в Британии Сирийская обсерватория по правам человека сообщает о 25 освобожденных пленных и 70 телах сирийских военных, переданных Дамаску. Взамен оппозиции передали 12 арестантов и 11 тел. Сделка была согласована организацией «Сирийский Арабский Красный Полумесяц».

По словам главы оппозиционного информагентства «Шахба Пресс» Мамуна Хатеба, это был крупнейший обмен за последнее время между воюющими сторонами. Однако, по его мнению, передача пленных не является сигналом к перемирию в провинции Алеппо.