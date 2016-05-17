Москва, 17 мая, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Команды — участницы чемпионата мира сыграли по семь матчей в группах A и B. Определились восемь сборных, которые продолжат борьбу за звание чемпиона мира. По четыре лучших команды из каждой группы сыграют в четвертьфиналах против команд другой группы, первая с четвёртой и так далее.

rtvp.ru Шайба в воротах

В последней игре группового этапа сборная России очень убедительно обыграла Швецию4:1 (2:0, 2:0, 0:1). Шайбы у россиян забросили Евгений Дадонов (15'), Артемий Панарин (18'), Павел Дацюк (22'), Роман Любимов (30'). У шведов отличился Маттиас Экхольм (42').

В параллельной группе за первое место сразились Финляндия и Канада, но сражения не получилось, финны победили со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Таким образом, Россия в четвертьфинале сыграет в Москве с командой Германии. Эта игра, как и остальные игры ¼ финала, пройдёт послезавтра, 19 мая.

В других играх на льду сойдутся Чехия и США, Финляндия и Дания, Канада и Швеция.