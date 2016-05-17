Рим, 17 мая, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда сделал необычное для его политической линии заявление. Об этом сегодня, 17 мая, передает «Польское радио».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

Сообщается, что в ходе своего визита в Италию Дуда выступил против изоляции Российской Федерации. Выступая в Военном колледже НАТО в Риме, Дуда заявил: «Никто не заинтересован в новой холодной войне».

Польский президент высказался за диалог с Россией на основе норм международного права.

При этом Дуда считает, что действия России на Украине подрывают систему безопасности в Европе.