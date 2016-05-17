Ижевск, 17 мая, 2016, 22:27 — ИА Регнум. В 17 общеобразовательных учреждениях Удмуртии отключены кнопки экстренного вызова полиции в связи с отсутствием средств. В частности, кнопки не работают в 5 школах Игринского района и 12 — Селтинского, сообщает Udm-info со ссылкой на главу регионального министерства образования Алексея Мирошниченко.

Школьница

«Вот это для меня не совсем понятно. Средства очень минимальные, порядка 1 тыс. руб. в месяц», — отметил министр. По его словам, кнопками оборудованы не все учебные заведения, «и даже там, где есть, они не работают».

Мирошниченко заверил, что в дополнение к камерам видеонаблюдения все школы республики будут оснащены кнопками экстренного вызова полицейских в целях повышения безопасности детей.

Для руководителей образовательных учреждений будут организованы трехдневные командирские сборы на базе центра патриотического воспитания также с целью повышения мер безопасности. «Все начинается с директора. Если директор сам не знает, как поступать в экстренной ситуации, начинается паника», — полагает Мирошниченко. На сборах руководителей научат, как действовать в случае ночной тревоги или при обнаружении взрывного устройства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на середину марта текущего года, камерами видеонаблюдения оборудованы 29% всех, расположенных на территории Удмуртии, школ и детских садов.

К началу нового учебного года камеры должны появится во всех образовательных организациях, которых в республике более 1,4 тыс. При этом в каждом учреждении установят минимум две камеры, в дальнейшем постепенно увеличивая их количество. На эти цели из бюджета Удмуртии направят 17 млн рублей.

Обслуживанием техники в течение 4 лет будет заниматься компания, выигравшая торги на установку камер. После этого ответственность за ремонт возьмет на себя министерство образования Удмуртии.