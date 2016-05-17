Гамбург, Германия, 17 мая, 2016, 22:19 — ИА Регнум. По делу немецкого комика Яна Бёмерманна, оскорбившего турецкого президента Реджепа Эрдогана, принято первое решение, пишет Der Spiegel. Земельный суд Гамбурга считает в целом стих сатирой, но запретил большую часть произведения.

brandonwyse.com Суд постановил

Не нарушающими уголовный кодекс судьи расценили высказывания о политике Эрдогана в отношении свободы слова. Легальными признаны выражения «бездарный, трусливый и проклятый» и «Он мужчина, который бьет девушек и носит при этом резиновые маски».

Под запрет попали части сатиры, содержащие непристойные фразы. «Я очень рад хорошему правосудию в Германии», — заявил адвокат Эрдогана Хубертус фон Шпренгер.

А адвокат Бемерманна Кристиан Шерц назвал «ошибочным» решение суда, считая, что сатиру следовало рассматривать в совокупности, а не расчленять его на отдельные фразы. «Это не позволительно в области свободы искусства», — сказал он.

Помимо процесса о свободе прессы, в Майнце Бёмерманна ожидает уголовный процесс по делу об оскорблении лидера иностранного государства. Ранее на его проведение дало разрешение правительство канцлера Ангелы Меркель. Ее партнеры по коалиции из партии СДПГ призывают вычеркнуть из уголовного кодекса параграф 103 об «оскорблении величества», что автоматически устранит состав преступления. Меркель и христианские демократы хотя повременить с этим до 2018 года.