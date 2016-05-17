Москва, 17 мая, 2016, 22:07 — ИА Регнум. Налоговые льготы на ввоз и вывоз культурных ценностей, существующие сейчас исключительно для государственных и муниципальных учреждений культуры, предлагается распространить на негосударственные музеи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции «Единая Россия» Андрей Макаров и Екатерина Кузьмичева.

Владимир Андрушкевич. Пионеры в музее Ленина. 1951

Законопроектом предусматривается дополнение организаций, осуществляющих ввоз культурных ценностей, не подлежащих налогообложению на территории РФ, негосударственными музеями. Льготы будут касаться как временного, так и постоянного ввоза и вывоза культурных ценностей.

За право вывоза культурных ценностей, созданных менее 100 лет назад, предлагается установить ставку в 5% от их стоимости, если речь идет о культурных ценностях, созданных более 100 лет назад — 10% процентов от стоимости. Законопроект предполагает, что негосударственные музеи получат льготу на право временного вывоза культурных ценностей, находящихся в их фондах на постоянном хранении.

«Такой концептуальный подход будет способствовать перемещению в страну культурных ценностей, развитию в России частного коллекционирования и расширению международного культурного сотрудничества, а также позволит обеспечивать пополнение музейных фондов за счет ранее вывезенных из нашей страны культурных ценностей», — отмечают авторы инициативы.