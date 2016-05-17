Москва, 17 мая, 2016, 21:57 — ИА Регнум. США несут ответственность за эскалацию напряженности между Россией и НАТО. При этом Запад не начнёт воспринимать российскую сторону как равноправную до тех пор, пока Москва не даст симметричный ответ на новые вызовы, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом он заявил 17 мая в эфире телепрограммы «Право голоса» на ТВЦ.

Кукрыниксы. Раздувают. 1962

В своем выступлении журналист подчеркнул, что уравнивать в ответственности Россию и НАТО нельзя. «Как ситуация бы развивалась, если бы Россия развернула две бригады «Искандеров» в Калининградской области, а напуганная Польша пригласила бы американцев, чтобы они развернули там противоракетную оборону? Но происходит всё с точностью да наоборот», — указал Коротченко.

«Они двигаются вперёд. Они выходят из системы международных договоренностей. Кто похоронил договор по ПРО 1972 года? Это был краеугольный договор, который обеспечивал мировую стабильность», — добавил он.

В то время как со стороны российского военного руководства не было ни одного враждебного высказывания в сторону США или НАТО, с Запада такие заявления приходят с завидной регулярностью, подчеркнул журналист: «Хоть один российский генерал сделал враждебные заявления в адрес США или НАТО? В то же время со стороны США идут угрозы каждый месяц. Это заявляют люди, которые облечены властными полномочиями на применение решений о войне и мире в Европе».

В ответ на замечание, что, например, заявления командующего объединёнными силами НАТО в Европе не имеют реальной силы, поскольку он не принимает политические решения, Коротченко добавил, что «раз американский генерал позволяет себе такие заявления, то они отражают официальную точку зрения президента США».

«Бридлав должен был быть снят с должности ещё несколько лет назад, когда он выступал с угрозами в адрес России, если бы за ним не стояла политика президента США», — подчеркнул он.

Поскольку система ПРО в Европе несёт в себе значительную опасность для российских интересов, то необходим и соответствующий симметричный ответ со стороны Москвы, убежден Коротченко:

«Позиционные районы в Румынии и Польше предназначены как для применения противоракетного оружия, так и «Томагавков». Должны ли мы на это отвечать? Конечно, должны. Время пасьянсов и реверансов закончилось. Вы достали томагавк войны — мы на этот томагавк будем отвечать».

Среди необходимых мер, которые следует предпринять России, он отметил совершенствование российского стратегического ядерного потенциала, принятие на вооружение разрабатываемых в настоящее время новых типов баллистических ракет, способных преодолевать противоракетную оборону США.

«Мы должны создать контрсиловой потенциал, чтобы нейтрализовать европейскую систему ПРО. Полк ТУ-22М3 посадить в Крыму для нейтрализации угрозы, исходящей из Румынии, а также развернуть бригаду «Искандеров» в Калиниградской области», — заявил Коротченко.

«Мы должны реагировать. Американцы должны увидеть серьёзность нашей реакции, чтобы они вновь нас восприняли как партнёра, с которым следует вести уважительный диалог. Именно тогда нас пригласят за стол переговоров, и мы будем говорить на равных», — добавил он.