Минск, 17 мая, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы населения Белоруссии в I квартале оказались на 6,8% ниже, чем в I квартале 2015 года. Об этом 17 мая проинформировал Национальный статистический комитет республики.

Marc Veraart Минск. Белоруссия

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25%, доходы от собственности и прочие доходы — 6,5%», — проинформировали в статкомитете.

Там пояснили также, что реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Накануне, 16 мая Белстат информировал о падении промпроизводства на 2,5% в январе-апреле. В сообщении от 17 мая статкомитет сообщил о росте сельхозпроизводства в хозяйствах всех категорий за четыре месяца на 1,5%.

Белстат проинформировал также о работе транспорта в январе-апреле. Как выяснилось, грузовые и пассажирские перевозки значительно сократились.

«В январе-апреле 2016 года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 132,4 млн тонн грузов, или 90,1% от объема грузов перевезенных в январе-апреле 2015 года. Грузооборот транспорта составил 40,6 млрд т км, или 99,6% к уровню января-апреля 2015 года, — сказано в официальном сообщении. — Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2016 года воспользовались 665,8 млн человек, что по сравнению с январем-апрелем 2015 года составляет 93,4%. Пассажирооборот транспорта составил 7 124,3 млн пассажиро-километров, или 96,5% к уровню января-апреля 2015 года».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков сообщил о падении ВВП постсоветской республики по итогам января-апреля на 3%. Напомним, Александр Лукашенко запланировал рост ВВП Белоруссии по итогам года не менее чем на 0,3%.

Отметим, падение реальных доходов белорусов происходит на фоне высокой инфляции и обесценивания белорусского рубля. Кризис в Белоруссии не ограничивается отдельными секторами экономики и усугубляет негативные тенденции в социальной сфере.