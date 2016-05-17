Цхинвал, 17 мая, 2016, 21:31 — ИА Регнум. На границе Южной Осетии с Грузией пограничники задержали нарушителей, пытавшихся перевезти в Грузию более 80 кг красной икры и несколько десятков упаковок удобрений, сообщили в пресс-службе КГБ республики.

topkin.ru Красная икра

Нарушители, которыми оказались граждане и Южной Осетии, и Грузии, были задержаны при попытке незаконного перемещения грузов.

«Пограничный наряд задержал граждан Южной Осетии и Грузии в момент передачи 80 кг красной икры и 40 упаковок жидких удобрений для плодовых деревьев объемом около 120 литров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Груз задержан, компетентные органы пытаются выяснить все обстоятельства правонарушения. Как отметили в КГБ, документов на переправляемый груз у нарушителей не оказалось, поэтому есть все основания полагать, что партия является контрафактной и ее употребление в пищу может причинить вред здоровью.

«В этой связи планируется передача образцов на исследование», — отметили в КГБ.

В ведомстве уточнили, что один из нарушителей в 2014 году уже задерживался при попытке перевезти в Грузию более 900 литров пищевого спирта.