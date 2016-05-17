Вашингтон, 17 мая, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который позволяет пострадавшим от террористических актов 11 сентября 2001 года и их родственникам подавать иски к правительству Саудовской Аравии в связи с тем, что правоохранительные органы США считают саудитов причастными к организации террористических атак. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает телеканал RT.

Мемориал 9/11 в Нью-Йорке

Этот законопроект вызвал сильные трения между США и Саудовской Аравией. Эр-Рияд отрицает свои причастность к террористическим атакам 11 сентября 2001 года. Саудиты грозятся распродать все свои активы в США на сумму $750 млрд, если этот законопроект будет принят.