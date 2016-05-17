Саранск, 17 мая, 2016, 21:20 — ИА Регнум. В Мордовии по факту падения полуторагодовалой девочки в канализационный люк возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Опасность

Предварительно установлено, что люк не был огорожен соответствующим образом.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Для установления тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также следствие устанавливает ответственных лиц, не обеспечивших надлежащую эксплуатацию и обслуживание данного дренажного колодца.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ребенок гулял с родителями. В какой-то момент девочка наступила на крышку канализационного люка и провалилась в коллектор глубиной 2 метра.

Госпитализация девочке не потребовалась, прибывшие на место врачи засвидетельствовали ссадины предплечья.