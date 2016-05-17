Москва, 17 мая, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Следствие считает, что организатором массовых беспорядков на Хованском кладбище Москвы является бывший директор некрополя Юрий Чабуев. Об этом сегодня, 17 мая, пишут «Известия».

Надгробие

Сообщается, что в рамках уголовного дела о массовой драке на Хованском кладбище допрошено более 200 фигурантов. Вскоре суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Юрия Чубаева, которого следствие считает организатором побоища.

Следственный комитет РФ просит всех очевидцев случившегося помочь в установлении обстоятельств этого ЧП. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин пояснил, что ценность представляет видео, снятое камерами мобильных телефонов и видеорегистраторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая на Хованском кладбище Москвы произошло настоящее побоище между этническими группировками, которые не поделили сферы обслуживания кладбища. В столкновении участвовали более 200 человек. Три человека погибли, 29 получили ранения.