Москва, 17 мая, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, депутаты Госдумы Михаил Слипенчук, Елена Николаева и Александр Хинштейн могут быть сняты с участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, передает ТАСС слова источника в федеральном оргкомитете партии по проведению праймериз.

Флаг партии «Единая Россия»

«Экс-губернатор Михаил Юревич может быть снят с процедуры праймериз решением регионального оргкомитета», — сказал собеседник агентства. «В отношении Юревича следственные органы продолжают работать над делами, которые стали причиной его отставки. Поэтому партия может посчитать это дискредитирующим фактором и пойти на этот шаг «, — уточнил источник.

По данным источника, «этот вопрос может быть рассмотрен уже завтра на очередном заседании федерального оргкомитета».

При этом, по его словам, на заседании «могут быть приняты организационные решения в отношении и других кандидатов, которые были уличены в лоббировании собственных бизнес-интересов, имели скрытые офшоры и связи с криминалом, вскрытые по итогам проверочных мероприятий правоохранительных органов».

Так, утверждает источник, на заседании федерального оргкомитета могут быть рассмотрены вопросы в отношении Вячеслава Малеева (выдвигается в Самарской области) и Михаила Тумашова (Магаданская область), в отношении которых имеется информация об их связях с криминалом, а также Яна Власова (Республика Удмуртия).

Не исключает собеседник агентства, что речь пойдет и о депутате-миллиардере Михаиле Слипенчуке (Республика Бурятия) и его коллеге по Госдуме Елене Николаевой (Ленинградская область).

Из регионов в адрес федерального оргкомитета поступают жалобы, в том числе и по поводу участия в праймериз депутата Госдумы Александра Хинштейна (Нижегородская область), добавил источник ТАСС. «В своих обращениях граждане оценивают поведение Хинштейна как дискредитирующее партию, вспоминая скандалы, которые сопровождали его работу и в Самаре, и в Нижнем Новгороде», — заметил он.

Участие в предварительном голосовании является обязательным для выдвижения от «Единой России» на выборах в Госдуму, которые пройдут 18 сентября по смешанной системе. Предварительное голосование, тайное и рейтинговое, пройдет по всей стране 22 мая. Это означает, что каждый избиратель сможет проголосовать не за одного кандидата, а за нескольких в каждом списке. В руководстве партии рассчитывают, что это позволит выявить лидеров общественного мнения.