Уфа, 17 мая, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Около 50 уфимцев обратились в мэрию Уфы и к прокурору города с требованием запретить концерт группы Cradle Of Filth (Колыбель разврата), который запланирован на 18 мая. Как заявили ИА REGNUM авторы обращения, «творчество данной музыкальной группы оскорбляет их религиозное чувство православного христианина».

wallpapercave.com Английская рок-группа Cradle Of Filth (Колыбель разврата)

Концертный тур группы в России проходит с 13 по 20 мая 2016 года в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодаре, Самаре, Уфе. Как считают заявители, «тексты песен содержат призыв к разжиганию религиозной ненависти, пропаганду жестокости, убийств, суицида, половых извращений и собственно сатанизма, в том числе среди молодежи, направлены на оскорбление чувств верующих». В качестве доказательства приводятся отрывки текстов песен.

Публичные действия группы, по мнению заявителей, направлены на возбуждение ненависти либо вражды по признакам отношения к религии, а равно принадлежности к группе верующих людей, за что предусмотрена уголовная ответственность по ст.282 УК РФ. В связи с вышеизложенным заявители потребовали «провести проверку в отношении лиц, которые организовывают данный концерт, на наличие в их действиях признаков составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), ч.2 ст.30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление, в случае, если преступление тяжкое»), п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично организованной группой лиц»). Также запретить концерты данной группы на территории Российской Федерации и дать мотивированный ответ в установленные законом сроки».

Как ранее писало ИА REGNUM, 5 октября 2014 года в Уфе после обращений православной общественности был отменен концерт американской группы Cannibal Corpse, считающейся основательницей стиля дэт-метал. Отмена концерта вызвала резонанс среди поклонников определенных музыкальных стилей. Часть уфимских меломанов обвинила в срыве концерта православных общественников, другая часть полагала, что общественники были «смотивированы» провести подобную акцию.

«После отмены октябрьского концерта Cannibal Corpse в Уфе, аналогичные концерты не состоялись и в других городах, — напомнили уфимские православные активисты. — Что же касается концертов Cradle Of Filth, то они уже отменялись в 2014 году в Новосибирске и Нижнем Новгороде».

Как и в октябре 2014 года, мнения уфимских общественников по поводу возможной отмены концерта разделились. Часть из них утверждает, что «Уфа — не Содом», другие же видят в возможной отмене концерта «возвращение советских времен». «С экранов телевизоров, транслирующих сомнительные шоу и так называемые юмористические передачи, льется столько пошлости и негатива, что запрещать концерт какой-то группы просто бессмысленно, — считает литератор Денис Павлов. — Кроме того, осознавая, что запретный плод сладок, не стоит делать «псевдомучеников» из посредственных музыкантов».