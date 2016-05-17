Нуланд прибыла в Москву и встретилась с «молодыми лидерами»
Москва, 17 мая, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд прибыла в Москву. Свою первую встречу она провела с представителями российской молодежи. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-служба посольства США в Москве.
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Виктория Нуланд в Киеве. Зима 2014 года
«Виктория Нуланд начала свой визит в Москву со встречи с российскими молодыми лидерами в Американском центре», — сказано в сообщении посольства.
Напомним, Нуланд прибыла в Москву с однодневным визитом. Она намеревается встретиться с представителями российской власти и обсудит ситуацию в Донбассе.