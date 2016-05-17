Москва, 17 мая, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд прибыла в Москву. Свою первую встречу она провела с представителями российской молодежи. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-служба посольства США в Москве.

celebsimg.com Виктория Нуланд в Киеве. Зима 2014 года

«Виктория Нуланд начала свой визит в Москву со встречи с российскими молодыми лидерами в Американском центре», — сказано в сообщении посольства.

Напомним, Нуланд прибыла в Москву с однодневным визитом. Она намеревается встретиться с представителями российской власти и обсудит ситуацию в Донбассе.