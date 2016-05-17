Минск, 17 мая, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Стимулирование роста экономики за счет раскручивания внутреннего спроса при нынешних экономических условиях чревато существенными макроэкономическими рисками, поэтому следует активно использовать российские и китайские кредиты, выделенные на проекты реального сектора экономики. Об этом заявил 17 мая на заседании Совмина Белоруссии заявил его председатель Андрей Кобяков.

Юрий Пэн, «Сват» (1926 г.)

В частности, рассматривается освоение российского кредита в размере $10 млрд, выделенного правительством РФ на строительство БелАЭС, кредита Всемирного банка на реконструкцию автомобильной дороги «Минск — Гродно», китайских кредитных линий на реализацию проектов по завершению реконструкции автодороги «Минск — Гомель», созданию индустриального парка «Великий камень», завода «Белджи», строительству завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК, перевооружению Добрушской бумажной фабрики, модернизации энергосистемы, созданию системы спутниковой связи и вещания и другие.

Падение промпроизводства по всем отраслям за 4 месяца составило 2,5%, однако Кобяков рассмотрел ситуацию под другим ракурсом. «Есть заметные тенденции к восстановлению объемов производства, — заявил он. — Ежемесячно прирастаем на 1,2 — 1,8 процентных пункта. Это связано не только с эффектом низкой базы, но и с тем, что этот сектор реально оживляется».

В частности, как проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии, в постсоветской республике по сравнению с уровнем 2015 года произвели больше уборочных машин (на 6,8%), обоев (на 14,4%), стекла листового (на 11,1%), тканей (на 6,2%), чулочно-носочных изделий (на 18,4%), молока и молочной продукции (на 9,8%), телевизоров (в 3,2 раза), на треть увеличились объемы производства плит ДСП, достигнут уровень прошлого года по тракторам (100,4%).

«Ключевое требование к производству — две трети всех объемов должно уходить на экспорт, — указал Кобяков. — Это значит, что по основным товарам-представителям необходимо продать на экспорт — не менее 28 тысяч тракторов, почти 7 тысяч грузовых автомобилей, почти 2 млн. тонн готового проката и черных металлов, 1,5 млн. тонн цемента, 125 тыс. тонн сыров и так далее».

«Эксперты полагают, что есть резервы и по птице», — поведал Кобяков, потребовав не допустить падения сельхозпроизводства.

Развитие кризиса вынудило Минэкономики, Минфин и Нацбанк уточнить прогноз исходя из средней цены нефти на 2016 год $35 за баррель и среднегодовом курсе российского рубля 75 за $1 («сценарий 35/75»). Кобяков при этом отметил, что принятые во исполнение указа Александра Лукашенко № 78 меры по сокращению расходов на 15,4 трлн «зайчиков» и привлечению в бюджет дополнительных доходов в размере 5 трлн бел. руб. позволяют сократить этот разрыв в условиях «сценария 35/75» до уровня в 6,6 трлн бел.руб. Кобяков сообщил также, что «оптимизированы» под текущие возможности объемы директивного кредитования с 44 до 28 трлн «зайчиков».

МИД Белоруссии поручено организовать эффективную работу созданных Совмином мониторинговых групп по освоению новых рынков: Мексика, Коста-Рика, Панама, Чили, Марокко, Танзания, Замбия и других. Кобяков констатировал: даже без учёта падения экспорта в Китай калийных удобрений экспорт в эту стану упал на 22%, во Вьетнам — в четыре раза.

Глава Минэкономики Владимир Зиновский в своём выступлении подчеркнул, что ключевое условие производственной политики текущего года — поставка всех дополнительно произведенных объемов на экспорт. Он отметил, что основная экспортная нагрузка ложится на сложнотехнические товары и именно поэтому принято решение сконцентрировать экспортную поддержку на этой продукции.

Зиновский в своём докладе рассказал о мерах стимулирования реального сектора экономики: разрешено перенести курсовые разницы 2016 года на будущие периоды, предоставлено право не начислять амортизацию, «ключевым энергоемким предприятиям» сохранены тарифы на энергоресурсы на уровне 2015 года, а для «ряда предприятий» их уровень дополнительно понижен. Кроме того, ценовая политика стимулирует экспорт и снижена ставка рефинансирования.

Минэкономики сформирован перечень из 120 основных инвестиционных проектов, реализуемых в 2016 году с общим объёмом финансирования в 55,8 трлн белорусских рублей. Кроме того подготовлен перечень инвестпроектов с привлечением $754 млн ПИИ.

«Каждой организации необходимо обеспечить полную и своевременную выборку кредитов в рамках постановления «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2016 году — сказал Зиновский. — По каждому инвестпроекту министерствам и исполкомам предлагаем определить должностное лицо, персонально ответственное за его своевременное завершение».

Вовлечь в экономический оборот средства населения представляется Зиновскому важной задачей. Он отметил: «С одной стороны, принят ряд административных решений по ограничению привлекательности потребительского импорта, декрет №7 по безотзывным депозитам, указ №40 о посылках. С другой стороны — нужны эффективные инструменты «связывания» денег людей». Он отметил, что многие страны, столкнувшиеся с подобными проблемами, включали такие инструменты, как резкое удешевление стоимости и упрощение доступа к земельным участкам около крупных городов, концентрация ограниченных ресурсов господдержки на сетевой инфраструктуре и стимулирование индивидуального жилищного строительства.

«Эти направления способны дать рост на горизонте полутора лет с момента начала их реализации. Мы предусматриваем их в проекте программы пятилетки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Белоруссии винит в падении ВВП на 3% по итогам четырёх месяцев 2016 года мировые рынки нефти и калия. Падение стоимостных объемов белорусского экспорта составило 16,7%, а нищающее население превратилось в чистого продавца инвалюты. Тем не менее, Александр Лукашенко не видит себе альтернативы на посту президента, своих ошибок не признаёт и единственно верной политикой считает «рыночный социализм» с «вышиваночным» оттенком.