Архангельск, 17 мая, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Скандалом с оскорблениями обернулось обсуждение вопроса установки памятника Иосифу Сталину в Архангельске. Инициативу местных коммунистов решили обсудить в городской администрации на комиссии по топонимике. Однако из-за разгоряченной общественности члены комиссии были вынуждены перейти работать в другой кабинет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мао Цзэдун и Иосиф Сталин на праздновании 70-летнего юбилея Сталина. 21 декабря 1949

Напомним, глава города Игорь Годзиш еще в феврале текущего года предложил обсудить облик монумента с общественностью. Однако, никакого общественного обсуждения до сих пор проведено не было.

Один из инициаторов установки памятника, депутат городской Думы Александр Афанасьев (КПРФ) заявил, что уже собрано более 500 «живых» подписей на подписных листах в поддержку установки памятника Сталину и процесс, по его словам, набирает обороты. Бюст хотят установить возле дома под номером 96 по Троицкому проспекту. «Все детали памятника готовы, доставлены в Архангельск. Бюст Сталина — авторская работа, выполненная в Москве. Это новый взгляд на эпоху и самого Сталина. В этом начинании нас поддержал целый ряд общественных организаций», — сказал Афанасьев.

Возможностью высказать свою негативную позицию по установке памятника Сталину озвучила представитель культурно-просветительского фонда «Преображение», координатор проекта «Неперемолотые» Ирина Пономарева.

«Тема, которую мы сегодня поднимаем и высказываем, является одной из самых коварных и трудных в современном обществе. Сейчас нельзя принимать решение, которое может дестабилизировать наше общество, разделить людей и разрушить тонкую нравственную ткань в нашем обществе. Восстанавливать нужно только вечное, а не приходящее. В нашем городе и области есть место памятникам людям, которые создали многое в нашем городе и прославили его. Мы готовы назвать имена этих людей и готовы предложить поставить памятник таким людям. Возведение постамента мы воспринимаем как личную нравственную травму и оскорбление гражданских и религиозных чувств, так как публичная реабилитация человека, виновного в унижениях, преследованиях наших соотечественников оскорбляет память всех жертв репрессий, угрожая общественному миру и спокойствию. В интернете против установки памятника подписались уже более 5 тысяч человек», — сказала Ирина Пономарева.

Она добавила, что установка бюста Сталину, будет унижением памяти родственников репрессированных людей, живущих на архангельской земле. «Если мы позволим такому монументу появиться, то это унизит память, к примеру, такого известно человека как Ксения Гемп. Она была репрессирована с формулировкой: «Играла на фортепиано, вместо того, чтобы служить народу». Вообще в Архангельске много репрессированных известных личностей. Еще раз напоминаю, что нельзя прославлять и увековечивать память человека, виновного в трагедии и гибели людей различных национальностей. Мы надеемся и верим, что наши власти повлияют на ситуацию», — резюмировала Ирина Пономарева.

Апогеем заседания комиссии стало резкое выступление одного из ее членов, профессора кафедры инженерных конструкций и архитектуры САФУ Юрия Барашкова. Прямо с трибуны, публично он назвал инициаторов установки памятника Сталина — идиотами. «Инициатива всего этого исходит от идиотов, которых я знаю с 90-х годов. Нас собирают, и мы обсуждаем эту тему, изначально исходящую от больных людей. Дорогие сталинисты, купите себе по бюстику Сталина, поставьте в углу на комоде, и умрите спокойно. Не мешайте обществу развиваться. Я буду голосовать против!», — заявил Барашков.

Обстановка продолжала все больше накаляться, буквально перерастая в словесную перепалку. В результате члены комиссии покинули зал заседаний и продолжили работу в другом кабинете.

«Я предлагаю отложить рассмотрение этого вопроса. Комиссия по топонимике — не орган для принятия политических решений. Мы не можем высказываться за всю общественность города. Предлагаю, пока не будет политического решения по установке памятника, вообще отложить его рассмотрение и обсуждение. Получилось, что органы местного самоуправления и государственной власти в прямом смысле слова слили этот вопрос на комиссию. Зачем нам подставляться?», — заявил один из членов комиссии Александр Иванов.

Решение комиссии по вопросу установки памятника Сталину держат в секрете. Прессу попросили удалиться из рабочего кабинета до его принятия.

Добавим, что изначально приглашать журналистов на данное мероприятие пресс-служба администрации города не спешила. Официального приглашения никто из представителей СМИ не получил. В качестве условия для присутствия на мероприятии корреспонденту агентства было предложено перед публикацией согласовать материал с пресс-службой администрации города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива установить памятник Сталину в Архангельске разделила горожан на две части. Одни собирают подписи в поддержку инициативы, другие — против.