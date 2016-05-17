Вена, 17 мая, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Президент Хайнц Фишер утвердил Кристиана Керна на должность федерального канцлера Австрии, передает Der Spiegel.

salzburg.com Кристиан Керн

Руководитель австрийских железных дорог (ÖBB) сменил на посту подавшего в отставку Вернера Файмана. Последний принял такое решение после того, как правая Австрийская партия свободы (FPÖ) победила на выборах президента Австрии.

Керн сменил трех из шести министров от Социал-демократической партии Австрии (SPÖ). 37-летняя Муна Дуздар назначена на должность государственного секретаря. Таким образом, политик немецко-арабского происхождения стала первой мусульманкой в австрийском правительстве.

На пресс-конференции Керн заявил, что намерен «изменить плохое настроение в стране». Среди серьезных вызовов своему кабинету он обозначил высокую безработицу, реальные потери в зарплатах и отсутствие доверия у предпринимателей. В миграционной политике новый канцлер собирается продолжить ограничительный курс своего предшественника.

Социал-демократы Австрии переживают тяжелый кризис. На выборах президента 24 апреля кандидат от SPÖ получил лишь 11% и занял четвертое место.