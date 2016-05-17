Ростов-на-Дону, 17 мая, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Пограничники Ростовской области задержали за браконьерство гражданина Украины. Он занимался незаконной ловлей рыбы в акватории Таганрогского залива. Об этом ИА REGNUM 17 мая проинформировали в пресс-службе ПУ ФСБ России по региону.

YouTube Сети браконьера

Задержан злоумышленник был в ходе специальной операции «Путина-2016». В поле зрения правоохранительных органов попали также браконьеры из числа местных жителей. В общей сложности при них были найдены рыболовные сети общей длиной 150 метров и более 400 особей рыбы частиковых пород общим весом свыше 500 кг. По предварительным данным, ущерб оценён в более чем 100 тыс. руб. Орудия лова и рыба были изъяты.

В отношении браконьеров заведены административные дела за нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах России, а также за неповиновение законному распоряжению. А вот гражданина Украины ждёт более суровое наказание. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Самое суровое наказание, которое предусматривает данная статья, — до двух лет тюремного заключения.

Как отмечают в ведомстве, второй этап"Путины-2016» выявил 69 правонарушителей. Это только те, кого задержали донские пограничники. В отношении браконьеров возбуждено 112 дел об административных правонарушениях, вынесено штрафов на общую сумму почти в 36 тыс. рублей.