Москва, 17 мая, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на активизацию участия России в международных арт-проектах, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Андрей Макаров и Екатерина Кузьмичева, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Авторы обратили внимание на то, что современный российский арт-рынок находится в сложном состоянии: ведущие галереи и негосударственные музеи закрываются, новые коллекции не создаются, на международных ярмарках практически отсутствует предметы современного искусства из России, аукционы не проводятся, российские художники не приглашаются к участию в знаковых международных выставочных проектах.

Один из первостепенных факторов, препятствующий развитию отечественного художественного контекста и цивилизованного арт-рынка, это существующая законодательная база в отношении ввоза и вывоза произведении искусства.

В этой связи парламентарии предлагают изменения, согласно которым таможенные сборы за таможенные операции не будут взиматься, в том числе в отношении культурных ценностей, помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру временного вывоза негосударственными музеями в целях их экспонирования, а также при завершении действия указанных процедур помещением товаров под процедуру реэкспорта и реимпорта товаров, соответственно. В настоящее время такое освобождение предоставляется только российским государственным или муниципальным музеям.

Основные новеллы законопроекта: разделение компетенций между Минкультуры и Федеральным архивным агентством в части государственного регулирования вывоза и ввоза культурных ценностей, созданных более и менее 100 лет назад; создание перечней культурных ценностей, созданных более и менее 100 лет назад, а также реестров экспертов, осуществляющих экспертизу таких культурных ценностей. Для вывоза культурных ценностей, созданных более 100 лет назад, и культурных ценностей, созданных менее 100 лет назад, сформулированы различные правила.

Законопроектом полностью гарантируется сохранность культурных ценностей, имеющих особое значение для страны, устанавливая перечень культурных ценностей, которые не подлежат вывозу.

Вместе с тем определяется, что культурные ценности могут временно вывозиться для организации выставок, презентаций, осуществления реставрационных работ и научных исследований, театральной, концертной и иной артистической деятельности, для проведения религиозных обрядов и церемоний и в иных необходимых случаях.

Произведения искусства признаются культурной ценностью на основании их художественной значимости вне зависимости от действующего нынче возрастного ограничения.

Для развития внутрироссийского художественного контекста и внутреннего рынка разрешен ввоз культурных ценностей физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, без каких-либо ограничений.

Свободное обращение произведений искусства повлечет за собой присутствие в стране аукционных домов, формирование коллекций, открытию негосударственных музеев и галерей, отмечают депутаты.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в КоАП, в частности, закрепляются за органами, осуществляющими функции по государственному надзору в сфере архивного дела полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях по статье 13.20 «Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов». Одновременно увеличиваются штрафы за нарушения в указанной области.