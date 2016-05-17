Москва, 17 мая, 2016, 20:06 — ИА Регнум. В отношении оппозиционера Алексея Навального возбуждено очередное уголовное дело. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает Life.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Сообщается, что решение о возбуждении уголовного дела против Навального было принято следователями столичного управления СК после проверки заявления от бывшего полицейского Павла Карпова, который обвинил оппозиционера в клевете.

Карпов обвиняет Навального в том, что оппозиционер неоднократно публиковал в своем блоге материалы, которые порочат его честь и достоинство. При этом материалы, публикуемые Навальным, являются недостоверной информацией. Предварительная проверка показала, что на сайте оппозиционера и в блоге одного из СМИ есть указанные в исковом заявлении материалы.

Бывший сотрудник полиции пояснил, что в четырех роликах его обвиняли в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийстве небезызвестного Сергея Магнитского, который работал на международного афериста Билла Браудера.

Суд установил, что информация, публикуемая Навальным, не соответствует действительности.