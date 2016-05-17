Ставрополь, 17 мая, 2016, 20:01 — ИА Регнум.



DM Град

В Ставропольском крае восстановлено 79,4% поврежденных градобоем домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

В МЧС уточнили, что на эту минуту отремонтировано 756 домов из 952 поврежденных. В том числе, 136 домов в Ставрополе, 315 домов в Левокумском районе, 119 домов в Александровском, 186 в Благодарненском и 25 домов в Петровском районах.

Восстановлены три школы и детский сад, пострадавшие от градобоя, а также все элементы инфраструктуры.

В пострадавших муниципалитетах организована работа межведомственных рабочих групп и четырех оперативных групп по оценке количества пострадавших объектов и сельскохозяйственных угодий. В Петровском районе ремонтировать больше нечего, в остальных — работа продолжится, предположительно, до 20:00 18 мая.

Для проведения ремонта из краевого резерва выданы строительные материалы, в том числе 14 547 листов шифера асбестоцементного и стекла оконного — 50 кв. м. 18 мая 2016 года дополнительно выделят 6802 листов шифера, 332 м2 оконного стекла, 250 м2 кровельного металлопроката и 12 м3 пиломатериала хвойных пород деревьев. Этого достаточно для завершения ремонта.

Началась выплата единовременного пособия пострадавшим малоимущим семьям в размере 10 тыс. рублей.

Напомним, 14−15 мая градобой прошел по 9 муниципалитетам Александровского, Благодарненского, Изобильненского и Левокумского районов, а также дважды по городу Ставрополь.

Градобой на Ставрополье, по предварительным данным, уничтожил 17,8 тыс. гектаров посевов урожая 2016 года. Это 0,5% посевов. Повреждено 70,1 тыс. гектаров подсолнечника, сои, проса, гречихи и прочих пропашных или 1,5%. Также погибли виноградники на 710 гектарах.

18−19 мая на Ставрополье ожидается новый удар стихии. Все муниципалитеты предупреждены об этом и принимают меры заранее.