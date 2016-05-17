Салоники, Греция, 17 мая, 2016, 19:40 — ИА Регнум. 17 мая началось строительство Трансадриатического газопровода (TAP), по которому азербайджанский газ будет поставляться через северную Грецию и Албанию в Италию, передает Associated Press.

protothema.gr Строительство газопровода

Протяженность TAP от греческо-турецкой границы до южной Италии составляет 878 км и включает в себя 105-километровый участок под Адриатическим морем. Проект планируется завершить к 2020 году.

По словам греческого премьер-министра Алексиса Ципраса, проект создаст 8 тысяч рабочих мест в Греции, которая имеет дело с 24-процентной безработицей. Об этом он заявил на церемонии открытия строительства TAP в северном портовом городе Салоники.

Trans Adriatic Pipeline (TAP) — совместный проект британской BP, азербайджанской SOCAR, итальянской Snam, бельгийской Fluxys, испанской Enagas и швейцарской Axpo. Предполагаемая мощность трубопровода составляет 10 млрд кубометров в год.