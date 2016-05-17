Москва, 17 мая, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала на четыре года российского спортсмена чемпиона и рекордсмена мира 2015 года Алексея Ловчева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает «Р-Спорт».

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Напомним, на ноябрьском чемпионате мира в Хьюстоне (Техас, США) Ловчев установил два мировых рекорда и победил в весовой категории свыше 105 килограммов.

В декабре IWF отстранила Ловчева от соревнования в связи с подозрениями в употреблении запрещенного препарата — ипаморелина. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) направила в IWF запросы на предоставление лабораторного пакета документов, а также вскрытие пробы B и назначения независимого слушания.

В IWF предоставили часть документации по делу Ловчева и эти документы вызвали много вопросов у руководства ФТАР. Оказывается, при вскрытии допинг-пробы, А Ловчева анализы проводились не один раз, как это обычно бывает, а четыре. И только четвертый анализ дал якобы положительный результат на ипаморелин. Анализы проводились в лаборатории в Монреале (Канада).

Вскрывать пробу B IWF отказалась.

ФТАР намерена продолжить разговор с IWF в Высшем спортивном арбитраже в Лозанне (Швейцария).

Стоит отметить, что Ловчев был фаворитом предстоящей Олимпиады в Рио и вполне мог принести России бразильское золото.