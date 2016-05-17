Калуга, 17 мая, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Сегодня, 17 мая, в Москве, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в заседании Государственного Совета Российской Федерации, прошедшего под председательством президента России Владимира Путина.

Фото с официального сайта президента России Госсовет

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в ходе заседания были рассмотрены меры по развитию строительного комплекса и совершенствованию градостроительной деятельности.

Выступая перед собравшимися, президент России Владимир Путин отметил, что строительная отрасль — одно из важнейших, стратегических направлений социально-экономического развития страны. Так, в 2014 году в России было введено в эксплуатацию 84,2 миллиона квадратных метров жилья, в 2015 году — 85 миллионов, при этом на 20% увеличился объём жилья экономического класса.

На территории Калужской области в 2015 году плановый показатель по вводу жилья, установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в объеме 750 тыс. кв. метров, был перевыполнен и составил рекордные для Калужской области 795 тыс. кв. метров. Абсолютным лидером по темпам ввода жилья стал город Калуга. На его территории введено в эксплуатацию около 356 тыс. кв. метров жилья при плане в 264 тыс. кв. метров, что составляет 152 процента к уровню прошлого года.

Между тем, по мнению Владимира Путина, в стране остается сложной ситуация с недостроенными домами. «Сейчас законодательно установлены дополнительные гарантии для участников долевого строительства, определены новые требования к страховым организациям, заключающим договоры с застройщиками. Но мы с вами видим, что существующих мер, к сожалению, пока недостаточно, чтобы предотвратить риски незавершённого строительства и надёжно защитить права граждан», — сказал он. Говоря о проведении инвентаризации незавершённого строительства, президент России отметил необходимость разработки порядка его достройки и оформления прав собственности.

На заседании отмечалась важность формирования современного рынка арендного жилья, своевременного выделения земельных участков для строительства жилья, помощи инвесторам в обеспечении проектов коммунальной инфраструктурой, сокращения количества разрешительных процедур и сроков согласований.

Особое внимание было уделено техническому регулированию и ценообразованию в отрасли. президент отметил необходимость создания государственной системы информирования о ценообразовании в отрасли, введении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в строительство, формирования единого комплекса нормативных документов в области технического регулирования.