Великий Новгород, 17 мая, 2016, 19:31 — ИА Регнум. По предварительным данным за январь — март 2016 года, денежные доходы в расчете на душу населения Новгородской области в среднем за месяц составили 23 256,1 рубля, что на 5,9% выше уровня 2015 года. При этом, как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, реальные располагаемые денежные доходы (с учётом корректировки на индекс потребительских цен) за этот период уменьшились на 1,7%.

Дарья Антонова ИА REGNUM У пропасти

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника в январе — марте 2016 года достигла 26 123,6 рубля, что выше уровня предыдущего года на 5,2%, но в реальном исчислении она также снизилась — на 2,5%.

Средний размер пенсии на 1 апреля 2016 года в регионе составлял 12 190,1 рубля — это на 2,9% выше, чем год назад. В реальном исчислении размер пенсии стал меньше на 3,8%.

В Новгородстате отметили, что региональным правительством на первый квартал 2016 года установлен прожиточный минимум в сумме 9729 рублей в месяц. «Среднедушевые денежные доходы населения области обеспечивали 2,4 прожиточного минимума в расчёте на душу населения, среднемесячная заработная плата — 2,5 прожиточных минимума трудоспособного населения, пенсия — 1,5 прожиточного минимума пенсионера», — сообщили в Новгородстате.

Что касается расходов, то они также выросли. В среднем, новгородцы тратили в месяц 24 тыс. рублей — на 2,1% больше, чем в первом квартале прошлого года. При этом расходы на покупку товаров возросли на 2,8%, на оплату услуг — на 2,1%, их доля в денежных расходах является наибольшей и составляет 57,4% и 18,1% соответственно.