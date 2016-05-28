Санкт-Петербург, 28 мая, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Драму Василия Шукшина «Калина красная» покажут сегодня в Санкт-Петербургском кинотеатре «Родина» впервые после реставрации. Показ состоится в рамках XI Санкт-Петербургского международного книжного салона и Творческого фестиваля «Калина красная», посвящённого памяти Шукшина.

Цитата из к/ф «Калина красная». реж. Василий Шукшин. 1973. СССР Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина

В программе вечера в кинотеатре «Родина» — презентация книги рассказов автора «Далекие зимние вечера». Фильм и книгу представит советская актриса театра и кино, в прошлом супруга писателя, Лидия Федосеева-Шукшина. «Далекие зимние вечера» были созданы Алтайской краевой библиотекой, а иллюстрации к книге рисовали дети.

«Как правило, Шукшина-актёра и Шукшина-режиссёра узнают раньше, чем Шукшина-писателя. В этом нет ничего удивительного: книгой надо заинтересоваться, книгу надо найти и раскрыть, в то время как на кинофильм можно случайно попасть, включив телевизор.

И вот, случайно попав, например, на «Калину красную» и досмотрев этот фильм до конца (а по-другому вряд ли получится), очень трудно себе представить, чтобы та актёрская и режиссёрская самоотдача, которую мы только что видели на экране, не попалила в человеке дотла всего остального и оставила в нём хотя бы крошечное место для чего-нибудь ещё, кроме кинематографа. В частности, для прозы.

Но стоит открыть, например, рассказ «Охота жить» или «Алёша Бесконвойный» ‑ и станет ясно: Василий Макарович Шукшин — классик родной литературы. И это без всяких поправок на многостаночность. Если бы Шукшин был только писателем — он уже был бы ШУКШИНЫМ, его именем уже можно было бы смело называть пароходы и улицы.

И в кино, и в литературе Шукшин придерживался одного и того же главного принципа: не лгать против жизни. В статье «Как я понимаю рассказ» (в которой о кино сказано не меньше, чем о литературе), он говорит, что если в жизни старушка упала на мостовой, то и в рассказе об этом падении она не должна «немножко взлететь вверх».

«Старушка падает вниз, а не вверх. Вверх — это оригинально, такого ещё не было, но придумано. За столом. В «муках творчества». А придумывать рассказ трудно. И, главное, не надо», — делится мнением писатель Юрий Лунин в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Калина красная». реж. Василий Шукшин. 1973. СССР Василий Шукшин в роли Егора Прокудина

Фильм «Калина красная» был снят Шукшиным по одноимённой повести и стал его последней, шестой режиссёрской работой в кино. В центре сюжета — вор-рецидивист Егор Прокудин, отсидев в тюрьме, он решает податься в деревню, где живёт синеглазая незнакомка Люба. Но жизнь в деревне рушит все планы Егора, и он решает навсегда порвать с прошлым. Теперь у него есть работа, любимая женщина. Однако дружки Егора упорно не отпускают его…

Фильм снимался в городе Белозерске и нескольких деревнях Вологодской области. Главную роль Егора Прокудина в картине исполнил сам Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина сыграла Любу Байкалову. В фильме также снимались Иван Рыжов, Мария Скворцова, Алексей Ванин, Мария Виноградова.

Цитата из к/ф «Калина красная». реж. Василий Шукшин. 1973. СССР Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина

В СССР «Калину красную» посмотрели 62,5 миллиона человек. Картину демонстрировали во Франции, Польше, Венгрии, Финляндии, Швеции и других странах. На Международном Берлинском фестивале 1975 года «Калина красная» получила три награды программы «Форум». Фильм был также удостоен главного приза на Всесоюзном кинофестивале в Баку 1974 года и приза польских кинокритиков «Варшавская сирена» за лучший иностранный фильм 1973, показанный в Польше. Знаменитый немецкий режиссёр Райнер Фассбиндер включил «Калину красную» в десятку своих самых любимых фильмов.